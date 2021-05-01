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Футбол: женская сборная Украины получила соперников в отборе на ЧМ-2023

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В Ньоне состоялась жеребьевка ффутбольного отборочного турнира чемпионата мира 2023 среди женских сборных в зоне УЕФА. Об этом говорится на сайте УЕФА, передает УНН.

Детали

51 команду разделили на шесть групп и три группы по пять сборных. По результатам жеребьевки “сине-желтым” выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов в рамках отборочной группы В.

Результаты жребия:

Группа А: Швеция, Финляндия, Ирландия, Словакия, Грузия.
Группа С: Нидерланды, Исландия, Чехия, Беларусь, Кипр.
Группа D: Англия, Австрия, Северная Ирландия, Северная Македония, Латвия, Люксембург.
Группа E: Дания, Россия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Черногория.
Группа F: Норвегия, Бельгия, Польша, Албания, Косово, Армения.
Группа G: Италия, Швейцария, Румыния, Хорватия, Молдова, Литва.
Группа H: Германия, Португалия, Сербия, Израиль, Турция, Болгария.
Группа I: Франция, Уэльс, Словения, Греция, Казахстан, Эстония.

Дополнение

Победители девяти отборочных групп напрямую выйдут в финальную стадию, которая пройдет в Австралии и Новой Зеландии. Девять обладателей вторых мест в октябре 2022 сыграют в стыковых матчах.

Три лучших обладателя вторых мест сразу попадают во второй раунд стыковых матчей. Шесть оставшихся команд проведут три одноматчеви поединки в первом раунде.

Примечательно, что матчи пройдут с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.

Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, которое действовало на момент жеребьевки, такие команды не могли выступать в одной группе Армения и Азербайджан, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Сербия, Косово и Россией, Украиной и Россией.

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