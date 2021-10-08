Футбол: збірна Франції стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА

Деталі

Бельгійці домінували в першому таймі, і здавалося, саме вони зіграють з іспанцями в недільному фіналі. Вже на початку матчу Кевін де Брюйне змусив Юго Льоріса зробити феноменальний сейв, але після удару Янніка Карраско низом не зміг виручити і він, а гол Ромелу Лукаку після класного сольного забігу дав команді Роберто Мартінеса серйозну фору перед перервою.

У другому таймі Франція постала перед глядачами іншою командою. Хоча Поль Погба і Антуан Грізманн упустили свої шанси, “триколірні” все ж відігралися. Спочатку Карім Бензема увірвався в штрафну і скоротив відставання, а потім Кіліан Мбаппе реалізував пенальті.

У кінцівці Лукаку забив третій м’яч бельгійців, але його не зарахували через офсайд. Незабаром Погба пробив зі штрафного в хрестовину, а завершилося все разючою контратакою французів, яку завершив Тео Ернандес, який підібрав м’яч на межі штрафного майданчика і відправив його точно в кут — 3:2.

Зауважимо, що у Лукаку 68 голів в 101 матчі за збірну. Тільки п’ять європейців в історії забили більше.

Контекст

Збірна Іспанії перервала безпрограшну серію Італії та пробилася до фіналу Ліги націй УЄФА.