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Футбол: сборная Франции стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА

Футбол: сборная Франции стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА

Киев  •  УНН

 • 15365 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Сборная Франции по футболу одержала волевую победу над Бельгией в полуфинале Лиги наций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Бельгийцы доминировали в первом тайме, и казалось, именно они сыграют с испанцами в воскресном финале. Уже в начале матча Кевин де Брюйне заставил Юго Льорис сделать феноменальный сейв, но после удара Янника Карраско низом не смог выручить и он, а гол Лукаку после классного сольного забега дал команде Роберто Мартинеса серьезную фору перед перерывом.

Во втором тайме Франция предстала перед зрителями другой командой. Хотя Погба и Гризманн упустили свои шансы, "трехцветные" все же отыгрались. Сначала Карим Бензема ворвался в штрафную и сократил отставание, а затем Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

В концовке Лукаку забил третий мяч бельгийцев, но его не засчитали из-за офсайда. Вскоре Погба пробил со штрафного в крестовину, а завершилось все поразительной контратакой французов, которую завершил Тео Эрнандес, который подобрал мяч на границе штрафной площадки и отправил его точно в угол - 3: 2.

Заметим, что в Лукаку 68 голов в 101 матче за сборную. Только пять европейцев в истории забили больше.

Контекст

Сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии и пробилась в финал Лиги наций УЕФА.

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