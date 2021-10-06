Збірна Іспанії перервала безпрограшну серію Італії та пробилася до фіналу Ліги націй УЄФА

Деталі

Італійська безпрограшна серія з 37 матчів поспіль завершилася поразкою в Мілані від іспанців з результатом 1:2. Звичайно, будь-яка дрібниця може мати в футболі вирішальне значення, але блискуче проведеним першим таймом збірна Іспанії заслужила цю перемогу.

Італія закінчувала гру з високо піднятою головою, в меншості давши справжній бій у другому таймі. Автором дублю став Ферран Торрес, а в італійців забив Пеллегріні.

Доповнення

В іншому півфіналі зустрінуться збірні Бельгії та Франції.