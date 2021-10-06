Сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии и пробилась в финал Лиги наций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Сборные Италии и Испании провели очный поединок чтобы выяснить имя победителя полуфинала Лиги наций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Итальянский беспроигрышная серия из 37 матчей подряд завершилась поражением в Милане от испанцев с результатом 1:2.
Конечно, любая мелочь может иметь в футболе решающее значение, но блестяще проведенным первым таймом сборная Испании заслужила эту победу.
Италия заканчивала игру с высоко поднятой головой, в меньшинстве дав настоящий бой во втором тайме. Автором дубля стал Ферран Торрес, а у итальянцев забил Пеллегрини.
Дополнение
В другом полуфинале встретятся сборные Бельгии и Франции.