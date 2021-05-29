Футбол: "Ворскла" підсилилася гравцем збірної Естонії

Деталі

Сказано, що умови, запропоновані новим клубом, цілком влаштували естонського легіонера, і сторони підтвердили взаємне бажання співпрацювати підписами у контракті, терміни та фінансові умови якого наразі не розголошуються.

Тамм, який раніше захищав кольори чернігівської “Десни”, має переконливі для його позиції на полі антропометричні дані: зріст 192 см і вагу 95 кг.

Виступи в національній збірній Естонії розпочав у 2011 році, за яку цього часу зіграв майже чотири десятки зустрічей. Має три голи в активі в офіційних зустрічах. До цього був задіяний в юнацькій та молодіжній збірних Естонії різних вікових груп.

Примітно, що у сезоні 2020-21 років в УПЛ Тамм відіграв 20 поєдинків і забив одного разу гол.

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