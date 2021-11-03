Футбол: "Вольфсбург" завоював першу перемогу на груповій стадії Ліги чемпіонів

Деталі

Уже у дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок. Півзахисник Баку на дальній стійці замкнув простріл низом від Герхардта. Проте до перерви австрієць Вьобер став автором ефектного взяття воріт завдяки точному пострілу зі штрафного.

Вирішальне взяття воріт відбулося наприкінці години гри. Форвард Нмеча отримав м'яч у чужій карній зоні та пробив у ближній кут воротарю під поперечину воріт – 2:1.

Доповнення

"Вольфсбург" набрав 5 очок, здобувши першу перемогу, і піднявся на 2-е місце у турнірній таблиці групи G Ліги чемпіонів УЄФА. "Ред Булл Зальцбург" (7) - на 1-му місці. Суперниками команд групи G є "Севілья" (3) і "Лілль" (2).