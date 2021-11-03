Футбол: "Вольфсбург" завоевал первую победу на групповой стадии Лиги чемпионов

Детали

Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет. Полузащитник Баку на дальней стойке замкнул прострел низом от Герхардта. Однако до перерыва австриец Вебер стал автором эффектного взятия ворот благодаря точному выстрелу со штрафного.

Решающее взятие ворот произошло в конце часа игры. Форвард Нмеча получил мяч в чужой штрафной зоне и пробил в ближний угол вратарю под перекладину ворот - 2:1.

Дополнение

"Вольфсбург" набрал 5 очков, одержав первую победу, и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов УЕФА. "Ред Булл Зальцбург" (7) - на 1-м месте. Соперниками команд группы G являются "Севилья" (3) и "Лилль" (2).