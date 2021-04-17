Футбол: визначився перший новачок майбутнього сезону АПЛ

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. ФК "Норвіч" завоював путівку до елітного дивізіону Англії з футболу – Прем'єр-ліги сезону 2021-22, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Деталі

"Канарки" достроково вийшли в АПЛ, завдяки втраті очок двох конкурентів: "Суонсі" зіграли в результативну нічию 2:2 із "Вікомбом", а "Брентфорда" в рамках 42-го туру Чемпіоншипу розписали нулі на табло з "Міллуоллом". Такі результати супротивників дозволили "Норвічу" (90 очок) достроково пробитися до еліті англійського футболу.

Примітно, що "канарки" пробули в Чемпіоншипі тільки один сезон, адже вилетіли з АПЛ за підсумками кампанії 2019/20, посівши останній рядок.

Відзначимо, що в складі "Норвіча" виступає нападник збірної Фінляндії Теему Пуккі, який забив рятівний гол для своєї збірної у ворота збірної України (1:1) у відборі на ЧС-2022.

Доповнення

В Чемпіоншипі виступає 24 команди. Перші дві здобудуть дострокові путівки в АПЛ. Другими наразі йдуть гравці "Вотфорда", які на 6 очок випереджають "Суонсі".

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