Футбол: визначився перший новачок майбутнього сезону АПЛ

Деталі

"Канарки" достроково вийшли в АПЛ, завдяки втраті очок двох конкурентів: "Суонсі" зіграли в результативну нічию 2:2 із "Вікомбом", а "Брентфорда" в рамках 42-го туру Чемпіоншипу розписали нулі на табло з "Міллуоллом". Такі результати супротивників дозволили "Норвічу" (90 очок) достроково пробитися до еліті англійського футболу.

Примітно, що "канарки" пробули в Чемпіоншипі тільки один сезон, адже вилетіли з АПЛ за підсумками кампанії 2019/20, посівши останній рядок.

Відзначимо, що в складі "Норвіча" виступає нападник збірної Фінляндії Теему Пуккі, який забив рятівний гол для своєї збірної у ворота збірної України (1:1) у відборі на ЧС-2022.

Доповнення

В Чемпіоншипі виступає 24 команди. Перші дві здобудуть дострокові путівки в АПЛ. Другими наразі йдуть гравці "Вотфорда", які на 6 очок випереджають "Суонсі".