Футбол: определился первый новичок предстоящего сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. ФК "Норвич" завоевал путевку в элитный дивизион Англии по футболу - Премьер-лиги сезона 2021-22, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
"Канарейки" досрочно вышли в АПЛ, благодаря потере очков двух конкурентов: "Суонси" сыграли в результативную ничью 2:2 с "Викомбе", а "Брентфорд" в рамках 42-го тура Чемпионшипа расписали нули на табло с "Миллуолл". Такие результаты противников позволили "Норвич" (90 очков) досрочно пробиться к элите английского футбола.
Примечательно, что "канарейки" провели в Чемпионшипе только один сезон, ведь вылетели из АПЛ по итогам кампании 2019/20, заняв последнюю строчку.
Отметим, что в составе "Норвича" выступает нападающий сборной Финляндии Пукки, который забил спасительный гол для своей сборной в ворота сборной Украины (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
Дополнение
В Чемпионшипе выступает 24 команды. Первые две получат досрочные путевки в АПЛ. Другими сейчас идут игроки "Уотфорда", которые на 6 очков опережают "Суонси".