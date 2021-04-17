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Футбол: определился первый новичок предстоящего сезона АПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. ФК "Норвич" завоевал путевку в элитный дивизион Англии по футболу - Премьер-лиги сезона 2021-22, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

"Канарейки" досрочно вышли в АПЛ, благодаря потере очков двух конкурентов: "Суонси" сыграли в результативную ничью 2:2 с "Викомбе", а "Брентфорд" в рамках 42-го тура Чемпионшипа расписали нули на табло с "Миллуолл". Такие результаты противников позволили "Норвич" (90 очков) досрочно пробиться к элите английского футбола.

Примечательно, что "канарейки" провели в Чемпионшипе только один сезон, ведь вылетели из АПЛ по итогам кампании 2019/20, заняв последнюю строчку.

Отметим, что в составе "Норвича" выступает нападающий сборной Финляндии Пукки, который забил спасительный гол для своей сборной в ворота сборной Украины (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Дополнение

В Чемпионшипе выступает 24 команды. Первые две получат досрочные путевки в АПЛ. Другими сейчас идут игроки "Уотфорда", которые на 6 очков опережают "Суонси".

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