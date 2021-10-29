Футбол: визначився передостанній чвертьфіналіст Кубка України

Деталі

Матч вийшов по-справжньому бойовим, по-справжньому кубковим. З перших хвилин команди запропонували високий темп та агресивний пресинг, проте рахунок був відкритий зі стандарту. Харків’яни на 19-ій хвилині заробили кутовий, хоча Андрій Богданов показував асистенту арбітра, що м’яч за лінію вийшов не від нього, а від Балулі. А так Балулі виконав подачу з кута, а захисник "Металіста" Олександр Мизюк розстріляв ворота Євгена Волинця – голкіпер вперше в сезоні вийшов у стартовому складі після відновлення від травми плеча.

Цей гол став єдиним у протистоянні – 1:0 на користь лідера Першої ліги України.

Що передувало цьому

“Металіст” вперше за 13 матчів зазнав поразки у Першій лізі.