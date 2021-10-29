Футбол: определился предпоследний четвертьфиналист Кубка Украины

Детали

Матч получился по-настоящему боевым, по-настоящему кубковым. С первых минут команды предложили высокий темп и агрессивный прессинг, однако счет был открыт по стандарту. Харьковчане на 19-й минуте заработали угловой, хотя Андрей Богданов показывал помощнику арбитра, что мяч за линию вышел не от него, а от Балули. А так Балули выполнил подачу из угла, а защитник "Металлиста" Александр Мизюк расстрелял ворота Евгения Волынца – голкипер впервые в сезоне вышел в стартовом составе после восстановления от травмы плеча.

Этот гол стал единственным в противостоянии – 1:0 в пользу лидера Первой лиги Украины.

Что было ранее

"Металлист" впервые за 13 матчей потерпел поражение в Первой лиге.