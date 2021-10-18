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Футбол: “Металіст” вперше за 13 матчів зазнав поразки у Першій лізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Лідер футбольної Першої ліги України — харківський “Металіст” зазнав фіаско проти волочиського “Агробізнесу” у заключній грі 14-го туру чемпіонату України, передає УНН з посиланням на сайт харків’ян.

Деталі

13 матчів в чемпіонаті і три в Кубку не програвав “Металіст”, поки на його шляху не зустрівся “Агробізнес”, команда, яка рік тому сама була лідером Першої ліги, а в нинішньому сезоні по якимось збігом обставин опинилася в нижній частині турнірної таблиці.

Рахунок відкрив Черненко на 5 хвилині, але на 11 його вирівняв Мизюк. Переможне взяття воріт на 24-й оформив Бойчук — 2:1.

Зауважимо, що новачок “Металіста” Юрій Романюк нинішній чемпіонат починав саме в “Агробізнесі”.

Доповнення

Безвиграшний серіал “Агробізнесу” з 13 серпня до цього моменту у Першій лізі сягав 10 матчів — 5 нічиїх та 5 поразок.

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