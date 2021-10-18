Футбол: "Металлист" впервые за 13 матчей потерпел поражение в Первой лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Лидер футбольной Первой лиги Украины - харьковский "Металлист" потерпел фиаско против Волочисского "Агробизнес" в заключительной игре 14-го тура чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на сайт харьковчан.
Детали
13 матчей в чемпионате и три в Кубке не проигрывал "Металлист", пока на его пути не встретился "Агробизнес", команда, которая год назад сама была лидером Первой лиги, а в нынешнем сезоне по какому-то стечению обстоятельств оказалась в нижней части турнирной таблицы.
Счет открыл Черненко на 5 минуте, но на 11 его выровнял Мизюк. Победоносное взятие ворот на 24-й оформил Бойчук - 2: 1.
Заметим, что новичок "Металлиста" Юрий Романюк нынешний чемпионат начинал именно в "Агробизнес".
Дополнение
Безвыиграшный сериал "Агробизнеса" с 13 августа до этого момента в Первой лиге достигал 10 матчей - 5 ничьих и 5 поражений.