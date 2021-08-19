Футбол: український клуб вийшов до півфіналу кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Харківський ФК "Житлобуд-1" обіграв болгарську "Софію" в рамках півфіналу першого раунду жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Українки відкрили рахунок уже на 11-й хвилині — Бойченко віддала асист на Шевчук. “Житлобуд-1” міг збільшити перевагу, але натомість пропустив у середині першого тайму, коли Александрова завершила контратаку.
На певний час гра вирівнялася, проте у другому таймі харків’янки мали відчутну перевагу. Після серії небезпечних моментів на 52-й хвилині точним ударом завершила комбінацію Шматко. Пізніше Апанащенко зі штрафного влучила у штангу, але невдовзі Овдійчук збільшила перевагу українок. Наприкінці зустрічі Овдійчук відзначилася ще й двома результативними передачами на Бойченко та Кочнєву.
Здолавши “Софію” з рахунком 5:1, “Житлобуд-1” 21 серпня зіграє у фіналі першого раунду проти словенського “Помур’я”, яке обіграло “РФШ” із Латвії.
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