Футбол: український клуб вийшов до півфіналу кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

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Українки відкрили рахунок уже на 11-й хвилині — Бойченко віддала асист на Шевчук. “Житлобуд-1” міг збільшити перевагу, але натомість пропустив у середині першого тайму, коли Александрова завершила контратаку.

На певний час гра вирівнялася, проте у другому таймі харків’янки мали відчутну перевагу. Після серії небезпечних моментів на 52-й хвилині точним ударом завершила комбінацію Шматко. Пізніше Апанащенко зі штрафного влучила у штангу, але невдовзі Овдійчук збільшила перевагу українок. Наприкінці зустрічі Овдійчук відзначилася ще й двома результативними передачами на Бойченко та Кочнєву.

Здолавши “Софію” з рахунком 5:1, “Житлобуд-1” 21 серпня зіграє у фіналі першого раунду проти словенського “Помур’я”, яке обіграло “РФШ” із Латвії.

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