Футбол: Украинский клуб вышел в полуфинал квалификации женской Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Харьковский ФК "Жилстрой-1" обыграл болгарский "Софию" в рамках полуфинала первого раунда женской Лиги чемпионов-2021/2022, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинский открыли счет уже на 11-й минуте — Бойченко отдала ассист на Шевчук. “Жилстрой-1” мог увеличить преимущество, но вместо этого пропустил в середине первого тайма, когда Александрова завершила контратаку.
На время игра выровнялась, однако во втором тайме харьковчанки имели ощутимое преимущество. После серии опасных моментов на 52-й минуте точным ударом завершил комбинацию Шматко. Позже Апанащенко со штрафного попала в штангу, но вскоре Овдийчук увеличила преимущество украинок. В конце встречи Овдийчук отличилась еще и двумя результативными передачами на Бойченко и Кочнева.
Одолев “Софию” со счетом 5:1, “Жилстрой-1” 21 августа сыграет в финале первого раунда против словенского “Помурья”, которое обыграло “РФШ” из Латвии.
Напомним
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