Футбол: український клуб дізнався другого суперника в жіночій Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відбулося жеребкування другого раунду жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022. Свого суперника дізнався харківський "Житлобуд-1", який під час процедури мав несіяний статус, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Харківський клуб у першому раунді турніру в гілці "Шляху чемпіонів" спочатку переміг болгарську "Софію" (5:1), після чого обіграв словенське "Помур'є" (4:1).
Сьогодні стало відомо, що за путівку до групового етапу Ліги чемпіонів "Житлобуд-1" боротиметься з кіпрським "Аполлоном".
Матчі відбудуться 31 серпня/1 вересня та 8/9 вересня 2021 року. Перший поєдинок українки проведуть у гостях.
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