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17 березня, 19:38 • 104456 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 135448 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 194954 перегляди

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17 березня, 13:49 • 162979 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160322 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181699 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150715 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159564 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176229 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221951 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Футбол: український клуб дізнався другого суперника в жіночій Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відбулося жеребкування другого раунду жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022. Свого суперника дізнався харківський "Житлобуд-1", який під час процедури мав несіяний статус, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

Харківський клуб у першому раунді турніру в гілці "Шляху чемпіонів" спочатку переміг болгарську "Софію" (5:1), після чого обіграв словенське "Помур'є" (4:1).

Сьогодні стало відомо, що за путівку до групового етапу Ліги чемпіонів "Житлобуд-1" боротиметься з кіпрським "Аполлоном".

Матчі відбудуться 31 серпня/1 вересня та 8/9 вересня 2021 року. Перший поєдинок українки проведуть у гостях.

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