Загроза в десять років ув’язнення: екс-футболіст “Манчестер Юнайтед” потрапив у гучний скандал

Деталі

Андерсон, якому наразі 33 роки, після завершення кар’єри повернувся на батьківщину, де тепер його звинувачує в злочинах прокуратура штату Ріу-Гранді. Колишньому відомому спортсменові приписують крадіжки, відмивання грошей і участь в злочинних організаціях.

За підсумками розслідування стало відомо, що колишній півзахисник збірної Бразилії зі спільниками обійшов систему цифрової безпеки банку “Santander” і вивів 35 млн. реалів (5,5 млн. євро) з рахунків металургійної компанії через фондову біржу Сан-Паулу. Гроші перенаправляли через 11 фінансових переказів і компанії з офісами в чотирьох містах Бразилії, а потім відмили в формі біткоїнів.

Зазначимо, 33-річний бразилець не згоден із звинуваченням на свою адресу. Якщо ж вона буде доведена, йому буде загрожувати десять років тюремного ув’язнення.

Довідка

Андерсон виступав за "Манчестер Юнайтед“з 2007 по 2015 роки, і загалом провів 105 матчів і забив п’ять м’ячів. Крім “МЮ” бразилець в Європі грав по одному сезону в “Порту” і “Фіорентині”.