Угроза в десять лет заключения: экс-футболист "Манчестер Юнайтед" попал в громкий скандал

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывший полузащитник английского гранда “Манчестер Юнайтед” — Луис Андерсон, получил обвинения участием в преступных организаций, передает УНН со ссылкой на “ESPN”.

Детали

Андерсон, которому сейчас 33 года, после завершения карьеры вернулся на родину, где теперь его обвиняют в преступлениях прокуратура штата Риу-Гранди. Бывшему известному спортсмену приписывают кражи, отмывание денег и участие в преступных организациях.

По итогам расследования стало известно, что бывший полузащитник сборной Бразилии с сообщниками обошел систему цифровой безопасности банка “Santander” и вывел 35 млн. Реалов (5,5 млн. евро) со счетов металлургической компании через фондовую биржу Сан-Паулу. Деньги перенаправили через 11 финансовых переводов и компании с офисами в четырех городах Бразилии, а затем отмыли в форме биткоинив.

Отметим, 33-летний бразилец не согласен с обвинением в свой адрес. Если же она будет доказана, ему будет грозить десять лет тюремного заключения.

Справка

Андерсон выступал за “Манчестер Юнайтед” с 2007 по 2015 годы, и в целом провел 105 матчей и забил пять мячей. Кроме “МЮ” бразилец в Европе играл по одному сезону в “Порту” и “Фиорентине”.

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