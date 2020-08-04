Футбол: у чемпіонаті Англії видалятимуть з поля за демонстративний кашель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Гравцям, які навмисно кашляють на суперників або суддів, можуть бути пред’явлені червоні або жовті картки відповідно до нових правил, випущених Футбольною асоціацією Англії (ФА) в умовах пандемії COVID-19, пише УНН із посиланням на агентство новин Reuters.
Інструкції для суддів, які відповідають за проведення ігор при наявності обмежень COVID-19, вступають в силу негайно і застосовуються на всіх рівнях гри.
У документі ФА для суддів зазначено, що дії повинні бути зроблені, коли “суддя впевнений, що хтось навмисно і з близької відстані кашлянув в обличчя супернику або посадовій особі матчу...”.
Додається, що така дія підпадає під категорію “використання агресивних, образливих або нецензурних висловів та/або жестів”.
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“Якщо інцидент не був досить серйозним, щоб заслужити видалення, може бути винесено попередження за “неспортивну поведінку — прояв неповаги до гри”, йдеться у документі.
Зазначається, що судді не повинні навмисно шукати покарання за “рутинний” кашель і повинні нагадувати гравцям, щоб вони не плювали на землю, хоча це і не є порушенням правил гри, відзначає агентство.
Нагадаємо, німецький клуб дискваліфікував тріумфатора Ліги чемпіонів за порушення норм карантину.