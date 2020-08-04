Футбол: в чемпионате Англии будут удалять с поля за демонстративный кашель

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14947 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100421 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105301 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131636 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109980 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130297 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101889 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102544 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104385 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102038 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Футбол: в чемпионате Англии будут удалять с поля за демонстративный кашель

Футбол: в чемпионате Англии будут удалять с поля за демонстративный кашель

Киев  •  УНН

 • 8933 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Игрокам, которые намеренно кашляют на соперников или судей, могут быть предъявлены красные или желтые карточки в соответствии с новыми правилами, выпущенных Футбольной ассоциацией Англии (ФА) в условиях пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на агентство новостей Reuters.

Инструкции для судей, которые отвечают за проведение игр при наличии ограничений COVID-19, вступают в силу немедленно и применяются на всех уровнях игры.

В документе ФА для судей указано, что действия должны быть предприняты, когда “судья уверен, что кто-то намеренно и с близкого расстояния покашлял в лицо сопернику или должностному лицу матча...”.

Добавляется, что такое действие подпадает под категорию “использование агрессивных, оскорбительных или нецензурных выражений и/или жестов”.

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“Если инцидент не был достаточно серьезным, чтобы заслужить удаления, может быть вынесено предупреждение за “неспортивное поведение — проявление неуважения к игре”, говорится в документе.

Отмечается, что судьи не должны намеренно искать наказание за “рутинный” кашель и должны напоминать игрокам, чтобы они не плевали на землю, хотя это и не является нарушением правил игры, пишет агентство.

Напомним, немецкий клуб дисквалифицировал триумфатора Лиги чемпионов за нарушение норм карантина.

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