Футбол: в чемпионате Англии будут удалять с поля за демонстративный кашель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Игрокам, которые намеренно кашляют на соперников или судей, могут быть предъявлены красные или желтые карточки в соответствии с новыми правилами, выпущенных Футбольной ассоциацией Англии (ФА) в условиях пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на агентство новостей Reuters.
Инструкции для судей, которые отвечают за проведение игр при наличии ограничений COVID-19, вступают в силу немедленно и применяются на всех уровнях игры.
В документе ФА для судей указано, что действия должны быть предприняты, когда “судья уверен, что кто-то намеренно и с близкого расстояния покашлял в лицо сопернику или должностному лицу матча...”.
Добавляется, что такое действие подпадает под категорию “использование агрессивных, оскорбительных или нецензурных выражений и/или жестов”.
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“Если инцидент не был достаточно серьезным, чтобы заслужить удаления, может быть вынесено предупреждение за “неспортивное поведение — проявление неуважения к игре”, говорится в документе.
Отмечается, что судьи не должны намеренно искать наказание за “рутинный” кашель и должны напоминать игрокам, чтобы они не плевали на землю, хотя это и не является нарушением правил игры, пишет агентство.
Напомним, немецкий клуб дисквалифицировал триумфатора Лиги чемпионов за нарушение норм карантина.