Футбол: стали відомими фіналісти чемпіонату Європи серед молоді

Деталі

Португальці обіграли Іспанію завдяки автоголу в кінцівці і першою вийшла в фінал чемпіонату Європи серед молоді – 1:0.

Її суперником стала команда Німеччини, яка впоралася із супротивом Нідерландів – 2:1.

Примітно, що Португалія втретє вийшла в фінал молодіжного чемпіонату Європи. У 1994 році вона програла Італії, а в 2015-му - Швеції.

Доповнення

Фінальний поєдинок європейського турніру пройду 6-го червня.