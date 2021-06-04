Футбол: стали відомими фіналісти чемпіонату Європи серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Молодіжні збірні Португалії та Німеччини вибороли путівки до фіналу чемпіонату Європи серед молоді, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Португальці обіграли Іспанію завдяки автоголу в кінцівці і першою вийшла в фінал чемпіонату Європи серед молоді – 1:0.
Її суперником стала команда Німеччини, яка впоралася із супротивом Нідерландів – 2:1.
Примітно, що Португалія втретє вийшла в фінал молодіжного чемпіонату Європи. У 1994 році вона програла Італії, а в 2015-му - Швеції.
Доповнення
Фінальний поєдинок європейського турніру пройду 6-го червня.