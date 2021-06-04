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Футбол: стали известны финалисты чемпионата Европы среди молодежи

Киев • УНН

 • 16962 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Молодежные сборные Португалии и Германии завоевали путевки в финал чемпионата Европы среди молодежи, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Футбол: стали известны финалисты чемпионата Европы среди молодежи

Детали

Португальцы обыграли Испанию благодаря автоголу в концовке и первой вышла в финал чемпионата Европы среди молодежи — 1:0.

Ее соперником стала команда Германии, справилась с сопротивлением Нидерландов — 2:1.

Примечательно, что Португалия в третий раз вышла в финал молодежного чемпионата Европы. В 1994 году она проиграла Италии, а в 2015-м — Швеции.

Дополнение

Финальный поединок европейского турнира пройду 6 июня.

Украинские Национальные Новости

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