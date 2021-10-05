Футбол: Шапаренко поділився очікуваннями від матчу проти збірної Фінляндії

Шапаренко в очікуванні виправлення ситуації у матчі із фінами.

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"На нас очікує гра з фінами на виїзді. Це хороша команда, до якої потрібно добре підготуватися, вивчити її сильні та слабкі сторони. Попереду підготовка до матчу. Попередній поєдинок із Фінляндією залишив негативні спогади, оскільки ми домінували протягом усієї гри, але суперники забили гол просто з нічого. У нас є привід виправитися, тож працюватимемо по максимуму. Деякі хлопці травмувалися. Бажаю їм здоров’я, щоб швидше одужували", - сказав Шапаренко.

Доповнення

Матч Україна – Фінляндія пройде 9-го жовтня. Наразі у обох команд по 5-ть набраних очок у групі відбору – ділять 2 і 3 місця.