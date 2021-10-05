Футбол: Шапаренко поделился ожиданиями от матча против сборной Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко выразил желание реабилитироваться после потери очков с Финляндией в отборе на ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Шапаренко в ожидании исправления ситуации в матче с финнами.
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"Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, к которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу. Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому будем работать по максимуму. Некоторые ребята получили травмы. Желаю им здоровья, чтобы быстрее выздоравливали", - сказал Шапаренко.
Дополнение
Матч Украина - Финляндия пройдет 9 октября. Сейчас у обеих команд по 5 набранных очков в группе отбора - делят 2 и 3 места.