Футбол: “Рух” здобув виграш у львівському дербі УПЛ

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. В рамках шостого туру УПЛ сезону 2021-22 років вперше в історії протистоянь “Руху” та “Львова” був визначений переможець. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “Руху”.

Деталі

На полі було багато боротьби та фолів, проте бракувало гострих моментів. За перший тайм можна пригадати хіба що удар Нича, який відбив Паньків. “Жовто-чорні” наприкінці тайму відповіли комбінацією за участі Борячука, Притули та Кузика, яка завершилась неточним ударом останнього.

У другому таймі “Рух” почав більше тиснути на ворота гостей, що призвело до забитого голу. На 67-ій хвилині Притула подав з кутового, Федорчук продовжив передачу, а Ренан у боротьбі зрізав м’яч у власні ворота. Після пропущеного голу “Львів” почав грати активніше і на 75-ій міг зрівнювати рахунок, проте удар Ернеста відбив Паньків, а після добивання Семеніва “жовто-чорних” врятувала стійка. Фінальні потуги гостей не принесли результату, окрім прямої червоної Карабіну на останній доданій хвилині. У підсумку — мінімальна перемога “Руху” 1:0.

Цитата

“Ця гра могла скластись по-різному. Перемагає той, хто менше помиляється і хто краще грає в обороні та атаці. Впродовж майже усього матчу ми надійно грали в обороні та в позиційному володінні. Так, були напружені останні хвилини, але це більше емоції. Трохи невдало виходили у швидкі атаки, але у будь-якій грі є позитивні та негативні моменти”, — підкреслив тренер “Руху” Леонід Кучук.

Доповнення

“Рух” набрав 7 балів та перемістився на 10-ту сходинку,а “Львів” йде у зоні вильоту — 2 бали.

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