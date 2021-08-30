Футбол: "Рух" получил выигрыш в львовском дерби УПЛ

Детали

На поле было много борьбы и фолов, однако не хватало острых моментов. За первый тайм можно вспомнить разве что удар Нича, отразивший Панькив. “Желто-черные” в конце тайма ответили комбинацией с участием Борячука, Притулы и Кузика, которая завершилась неточным ударом последнего.

Во втором тайме “Рух” начал больше давить на ворота гостей, что привело к забитому голу. На шестьдесят седьмой минуте Притула подал с углового, Федорчук продлил передачу, а Ренан в борьбе срезал мяч в собственные ворота. После пропущенного гола “Львов” начал играть активнее и на семьдесят пятом мог сравнять счет, однако удар Эрнеста отразил Панькив, а после добивания Семенива “желто-черных” спасла штанга. Финальные потуги гостей не принесли результата, кроме прямой красной карабин на последней добавленной минуте. В итоге — минимальная победа “Движения” 1: 0.

Цитата

“Эта игра могла сложиться по-разному. Побеждает тот, кто меньше ошибается и кто лучше играет в обороне и атаке. На протяжении почти всего матча мы надежно играли в обороне и в позиционном владении. Так, были напряжены последние минуты, но это больше эмоции. Немного неудачно выходили в быстрые атаки, но в любой игре есть положительные и отрицательные моменты ”, - подчеркнул тренер “Руха” Леонид Кучук.

Дополнение

“Рух” набрал 7 баллов и переместился на 10-ю строчку, а “Львов” идет в зоне вылета — 2 балла.