Футбол: "Реал" перед грою з "Динамо" здобув перемогу в чемпіонаті Іспанії

Деталі

"Галактікос" були краще суто зі статистичного боку та довели це на табло завдяки перевазі в один м'яч. Головною постаттю баталії став Вінісіус Жуніор, який забив двічі, а саме на 22-й і 73-й хвилинах. У відповідь забивав лише Мілья – 1:2.

Зауважимо, що "Ельче" з 63-ї хвилини грав у меншості.

Доповнення

Внаслідок перемоги над "Ельче" підопічні Карло Анчелотті повернулися на першу сходинку в таблиці - 24 пункти після 11-и зіграних матчів.

"Реал" вже 3 листопада зіграє матч Ліги чемпіонів із "Шахтарем".