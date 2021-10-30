Футбол: "Реал" перед грою з "Динамо" здобув перемогу в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мадридський "Реал" святкував перемогу в гостях над ФК "Ельче" у зустрічі 12-го туру іспанської Прімери, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
"Галактікос" були краще суто зі статистичного боку та довели це на табло завдяки перевазі в один м'яч. Головною постаттю баталії став Вінісіус Жуніор, який забив двічі, а саме на 22-й і 73-й хвилинах. У відповідь забивав лише Мілья – 1:2.
Зауважимо, що "Ельче" з 63-ї хвилини грав у меншості.
Доповнення
Внаслідок перемоги над "Ельче" підопічні Карло Анчелотті повернулися на першу сходинку в таблиці - 24 пункти після 11-и зіграних матчів.
"Реал" вже 3 листопада зіграє матч Ліги чемпіонів із "Шахтарем".