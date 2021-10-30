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Футбол: "Реал" перед игрой с "Динамо" одержал победу в чемпионате Испании

Киев • УНН

 • 15290 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Мадридский "Реал" праздновал победу в гостях над ФК "Эльче" во встрече 12-го тура испанской Примеры, сообщает корреспондент УНН.

Футбол: "Реал" перед игрой с "Динамо" одержал победу в чемпионате Испании

Детали

"Галактикос" были лучше чисто со статистической стороны и доказали это на табло благодаря преимуществу в один мяч. Главной фигурой баталии стал Винисиус Жуниор, забивший дважды, а именно на 22-й и 73-й минутах. В ответ забивал только Милья – 1:2.

Отметим, что "Эльче" с 63-й минуты играл в меньшинстве.

Дополнение

В результате победы над "Эльче" подопечные Карло Анчелотти вернулись на первую строчку в таблице - 24 пункта после 11 сыгранных матчей.

"Реал" уже 3 ноября сыграет матч Лиги чемпионов с "Шахтером".

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