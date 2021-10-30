Футбол: "Реал" перед игрой с "Динамо" одержал победу в чемпионате Испании

Детали

"Галактикос" были лучше чисто со статистической стороны и доказали это на табло благодаря преимуществу в один мяч. Главной фигурой баталии стал Винисиус Жуниор, забивший дважды, а именно на 22-й и 73-й минутах. В ответ забивал только Милья – 1:2.

Отметим, что "Эльче" с 63-й минуты играл в меньшинстве.

Дополнение

В результате победы над "Эльче" подопечные Карло Анчелотти вернулись на первую строчку в таблице - 24 пункта после 11 сыгранных матчей.

"Реал" уже 3 ноября сыграет матч Лиги чемпионов с "Шахтером".