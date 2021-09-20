Футбол: Марлос натякнув на завершення виступів за "Шахтар"

Цитата

Марлос повідомив, що його контракт із “Шахтарем” скоро завершиться, і він скоріше за все не буде виступати в якості футболіста за “гірників”.

“Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною Шахтаря. І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним”, — зізнався Марлос.

Довідка

За даними “Transfermarkt”, контракт 33-річного Марлоса завершиться в грудні цього року. Загадом за “Шахтар” за який він виступає з 2014 року, Марлос відіграв 272 матчі і забив 72 голи.