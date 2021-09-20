Футбол: Марлос намекнул на завершении выступлений за "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" анонсировал о завершении выступлений в состоянии "Шахтер". Слова футболиста приводит Youtube-канал "Шахтера", передает УНН.
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Марлос сообщил, что его контракт с “Шахтером” скоро завершится, и он скорее всего не будет выступать в качестве футболиста за “горняков”.
“Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным”, — признался Марлос.
Справка
По данным “Transfermarkt”, контракт 33-летнего Марлоса завершится в декабре этого года. Загадать за “Шахтер” за который он выступает с 2014 года, Марлос сыграл 272 матча и забил 72 гола.