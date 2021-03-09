Футбол: клуб Ярмоленка завдав поразки "Лідсу"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Лондонський "Вест Хем" на домашній арені приймав новачка цього сезону АПЛ – "Лідс", в рамках 27 туру англійської першості, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Зустріч закінчилася з рахунком 2:0, голи забили Джессі Лінгард (21-ша хвилина), який добив м'яч у сітку після того, як не зміг реалізувати пенальті, і Крейг Доусон (28).
Українець Андрій Ярмоленко продовжив пропускати матчі за "молотобійців" через травму коліна.
Доповнення
"Вест Хем" набрав 48 очок після 27 матчів і піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, обігнавши "Евертон" і "Тоттенхем". Попереду "молотобійців" "Челсі", у якого 50 очок після перемоги над "Евертоном". У "Лідса" 35 балів і 11-й рядок.