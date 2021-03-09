Футбол: клуб Ярмоленка завдав поразки "Лідсу"

Деталі

Зустріч закінчилася з рахунком 2:0, голи забили Джессі Лінгард (21-ша хвилина), який добив м'яч у сітку після того, як не зміг реалізувати пенальті, і Крейг Доусон (28).

Українець Андрій Ярмоленко продовжив пропускати матчі за "молотобійців" через травму коліна.

Доповнення

"Вест Хем" набрав 48 очок після 27 матчів і піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, обігнавши "Евертон" і "Тоттенхем". Попереду "молотобійців" "Челсі", у якого 50 очок після перемоги над "Евертоном". У "Лідса" 35 балів і 11-й рядок.