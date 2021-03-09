Футбол: клуб Ярмоленко нанес поражение "Лидсу"

Детали

Встреча закончилась со счетом 2:0, голы забили Джесси Лингард (21-я минута), который добил мяч в сетку после того, как не смог реализовать пенальти, и Крейг Доусон (28).

Украинец Андрей Ярмоленко продолжил пропускать матчи за “молотобойцев” из-за травмы колена.

Дополнение

“Вест Хэм” набрал 48 очков после 27 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, обогнав “Эвертон” и “Тоттенхэм”. Впереди “молотобойцев” “Челси”, у которого 50 очков после победы над “Эвертоном”. В “Лидса” 35 баллов и 11-ю строчку.