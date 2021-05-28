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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Футбол: двоє гравців покинули стан клубу УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Двоє виконавців покинули стан футбольного клубу "Львів", який змагається в елітному чемпіонаті України (Прем'єр-лізі). Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.

Футбол: двоє гравців покинули стан клубу УПЛ

Що відомо

У захисника Івана Лобая та нападника Юрія Захарківа закінчились контракти з ПФК “Львів”. За спільною згодою сторін клуб та гравці вирішили співпрацю не продовжувати.

Деталі

25-річний Лобай приєднався до ПФК “Львів” усічні поточного року. За цей час встиг провести 5 матчів у футболці “синьо-золотих левів”.

Захарків, своєю чергою, став гравцем “Львова” у листопаді 2020 року. В офіційних матчах у футболці “містян” з’являвся на полі 8 разів.

Зауважимо, сезону 2020-21 років “Львів” завершив виступи в УПЛ на восьмому рядку.

Нагадаємо

Президент українського клубу отримав п’ятирічну дискваліфікацію.

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