Футбол: двоє гравців покинули стан клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Двоє виконавців покинули стан футбольного клубу "Львів", який змагається в елітному чемпіонаті України (Прем'єр-лізі). Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
Що відомо
У захисника Івана Лобая та нападника Юрія Захарківа закінчились контракти з ПФК “Львів”. За спільною згодою сторін клуб та гравці вирішили співпрацю не продовжувати.
Деталі
25-річний Лобай приєднався до ПФК “Львів” усічні поточного року. За цей час встиг провести 5 матчів у футболці “синьо-золотих левів”.
Захарків, своєю чергою, став гравцем “Львова” у листопаді 2020 року. В офіційних матчах у футболці “містян” з’являвся на полі 8 разів.
Зауважимо, сезону 2020-21 років “Львів” завершив виступи в УПЛ на восьмому рядку.
Нагадаємо
Президент українського клубу отримав п’ятирічну дискваліфікацію.