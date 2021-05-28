Футбол: двоє гравців покинули стан клубу УПЛ

Що відомо

У захисника Івана Лобая та нападника Юрія Захарківа закінчились контракти з ПФК “Львів”. За спільною згодою сторін клуб та гравці вирішили співпрацю не продовжувати.

Деталі

25-річний Лобай приєднався до ПФК “Львів” усічні поточного року. За цей час встиг провести 5 матчів у футболці “синьо-золотих левів”.

Захарків, своєю чергою, став гравцем “Львова” у листопаді 2020 року. В офіційних матчах у футболці “містян” з’являвся на полі 8 разів.

Зауважимо, сезону 2020-21 років “Львів” завершив виступи в УПЛ на восьмому рядку.

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