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Футбол: двое игроков покинули состояние клуба УПЛ

Киев • УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Двое исполнителей покинули состояние футбольного клуба "Львов", который соревнуется в элитном чемпионате Украины (Премьер-лиге). Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

Футбол: двое игроков покинули состояние клуба УПЛ

Что известно

У защитника Ивана Лобая и нападающего Юрия Захаркива закончились контракты с ПФК “Львов”. По общему согласию сторон клуб и игроки решили сотрудничество не продлевать.

Детали

25-летний Лобай присоединился к ПФК “Львов” в январе текущего года. За это время успел провести 5 матчей в футболке “сине-золотых львов”.

Захаркив, в свою очередь, стал игроком “Львова” в ноябре 2020 года. В официальных матчах в футболке “горожан” появлялся на поле 8 раз.

Заметим, сезона 2020-21 годов “Львов” завершил выступления в УПЛ на восьмой строчке.

Напомним

Президент украинского клуба получил пятилетнюю дисквалификацию.

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