Футбол: Боснія і Герцеговина оголосила заявку на гру з Україною

Деталі

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев викликав для підготовки до двох матчів кваліфікації ЧС-2022, що відбудуться в листопаді, 27-х гравців.

Склад збірної Боснії і Герцеговини набув наступного виду:

Воротарі: Ібрагім Шехич (“Коньяспор”, Туреччина), Нікола Васіль (“Санкт-Паулі”, Німеччина), Кенан Пірич (“Атромітос”, Греція).

Захисники: Бранімір Ципетич (“Локомотива”, Хорватія), Матео Сушич (“ЧФР Клуж”, Румунія), Юсуф Газибегович (“Штурм”, Австрія), Сеад Колашинац (“Арсенал”, Англія), Ельдар Чівич, Аднан Ковачевич (обидва — “Ференцварош”, Угорщина), Анел Ахмедходжич (“Мальме”, Швеція), Денніс Хаджикадунич (“Ростов”, Росія), Сініша Саничанин (“Партизан”, Сербія), Александар Йовічич (“Гориця”, Хорватія), Айдін Нукич (“Тузла”).

Півзахисники: Амір Хаджиахметович (“Коньяспор”, Туреччина), Раде Крунич (“Мілан”, Італія), Міралем П’янич (“Бешикташ”, Туреччина), Амер Гояк (“Динамо” З, Хорватія), Гойко Цімірот (“Стандард”, Бельгія), Мирослав Стеванович (“Серветт”, Швейцарія), Аді Налич (“Мальме”, Швеція), Ельмедін Жилікич (“Олімпія”, Словенія), Елвіс Шарич (“Гориця”).

Нападники: Едін Джеко (“Інтер”, Італія), Лука Менало (“Динамо” З, Хорватія), Ермедін Демірович (“Фрайбург”, Німеччина), Смаїл Превляк (“Ейпен”, Бельгія).

Доповнення

У листопаді підопічні Івайло Петева проведуть два поєдинки відбору ЧС-2022: 13-го числа зіграють удома з Фінляндією, а 16-го — теж на домашньому стадіоні з Україною.