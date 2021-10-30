Футбол: Босния и Герцеговина объявила заявку на игру с Украиной

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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев вызвал для подготовки к двум матчам квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в ноябре, 27 игроков.

Состав сборной Боснии и Герцеговины приобрел следующий вид:

Вратари: Ибрагим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василий ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция).

Защитники: Бронимир Ципетич ("Локомотива", Хорватия), Матео Сушич ("ЧФР Клуж", Румыния), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эльдар Чивич, Аднан Ковач - "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александар Йовичич ("Горица", Хорватия), Айдин Нукич ("Тузла").

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Коньяспор", Турция), Раде Крунич ("Милан", Италия), Миралем Пьяныч ("Бешикташ", Турция), Амер Гояк ("Динамо" С, Хорватия), Гойко Цимирот ("Стандард" ”, Бельгия), Мирослав Стеванович (“Серветт”, Швейцария), Ади Налич (“Мальме”, Швеция), Эльмедин Жиликич (“Олимпия”, Словения), Элвис Шарич (“Горица”).

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" С, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия).

Дополнение

В ноябре подопечные Ивайло Петева проведут два поединка отбора ЧМ-2022: 13 числа сыграют дома с Финляндией, а 16-го — тоже на домашнем стадионе с Украиной.