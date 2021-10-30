Футбол: Босния и Герцеговина объявила заявку на игру с Украиной

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26131 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55080 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75494 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228851 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130978 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399533 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316266 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215098 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244975 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255599 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
61%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12690 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9230 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7688 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9844 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20589 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5914 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139258 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228851 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399533 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259943 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12718 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21651 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50362 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74966 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59886 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Футбол: Босния и Герцеговина объявила заявку на игру с Украиной

Киев • УНН

 • 16733 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Соперник сборной Украины по футболу в отборе чемпионата мира 2022 объявил свой состав на ноябрьские поединки турнира, сообщает УНФ со ссылкой на сайт УАФ.

Футбол: Босния и Герцеговина объявила заявку на игру с Украиной

Подробности

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев вызвал для подготовки к двум матчам квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в ноябре, 27 игроков.

Состав сборной Боснии и Герцеговины приобрел следующий вид:

Вратари: Ибрагим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василий ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция).

Защитники: Бронимир Ципетич ("Локомотива", Хорватия), Матео Сушич ("ЧФР Клуж", Румыния), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эльдар Чивич, Аднан Ковач - "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александар Йовичич ("Горица", Хорватия), Айдин Нукич ("Тузла").

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Коньяспор", Турция), Раде Крунич ("Милан", Италия), Миралем Пьяныч ("Бешикташ", Турция), Амер Гояк ("Динамо" С, Хорватия), Гойко Цимирот ("Стандард" ”, Бельгия), Мирослав Стеванович (“Серветт”, Швейцария), Ади Налич (“Мальме”, Швеция), Эльмедин Жиликич (“Олимпия”, Словения), Элвис Шарич (“Горица”).

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" С, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия).

Дополнение

В ноябре подопечные Ивайло Петева проведут два поединка отбора ЧМ-2022: 13 числа сыграют дома с Финляндией, а 16-го — тоже на домашнем стадионе с Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48