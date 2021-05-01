Футбол: автогол завадив "Колосу" обіграти "Десну"

Деталі

На 30 хвилині матчу гості заробили право на штрафний. З навісу Андрія Богданова ударом головою відзначився Кирило Петров. На старті другої половини "Колос" подвоїв перевагу – забивав В'ячеслав Чурко.

Через шість хвилин Владислав Калітвінцев оформив гол ударом зі штрафного. З 67 хвилини "Десна" виступала у меншості через вилучення Огірі. Проте наприкінці поєдинку автогол Кравченка врятував чернігівців від поразки – 2:2.

Обидві команди ведуть боротьбу за єврокубки: "Колос" йде четвертим із 38 пунктами, а "Десна" відстає на один бал.