Футбол: автогол завадив "Колосу" обіграти "Десну"

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Чернігівська "Десна" приймала "Колос" у поєдинку 24 туру команд із топ-5 Української Прем'єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

На 30 хвилині матчу гості заробили право на штрафний. З навісу Андрія Богданова ударом головою відзначився Кирило Петров. На старті другої половини "Колос" подвоїв перевагу – забивав В'ячеслав Чурко.

Через шість хвилин Владислав Калітвінцев оформив гол ударом зі штрафного. З 67 хвилини "Десна" виступала у меншості через вилучення Огірі. Проте наприкінці поєдинку автогол Кравченка врятував чернігівців від поразки – 2:2.

Обидві команди ведуть боротьбу за єврокубки: "Колос" йде четвертим із 38 пунктами, а "Десна" відстає на один бал.

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