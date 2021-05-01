Футбол: автогол помешал "Колоса" обыграть "Десну"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Черниговская "Десна" принимала "Колос" в поединке 24 тура команд из топ-5 Украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.
Детали
На 30 минуте матча гости заработали право на штрафной. С навеса Андрея Богданова ударом головой отличился Кирилл Петров. На старте второй половины "Колос" удвоил преимущество - забил Вячеслав Чурко.
Через шесть минут Владислав Калитвинцев оформил гол ударом со штрафного. С 67 минуты "Десна" выступала в меньшинстве после удаления Огири. Однако в конце поединка автогол Кравченко спас черниговцев от поражения - 2:2.
Обе команды ведут борьбу за еврокубки: "Колос" идет четвертым с 38 пунктами, а "Десна" отстает на один балл.