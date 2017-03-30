Фура прекинулась на Набережній магістралі у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні вранці у Запоріжжі перекинулась вантажівка DAF, яка транспортувала пивні дріжжі. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.
Пригода сталася на Набережній магістралі неподалік мосту Преображенського. За попередньою інформацією, водій фури не впорався з керуванням при “вході” у поворот. Машина перекинулась на бік, завдяки чому пивні дріжжі витікали з бочки прямо на асфальт.
На місце події працювали рятувальники ДСНС та патрульні поліцейські. У ДТП ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 26 березня автобус з прочанами перекинувся на Прикарпатті.