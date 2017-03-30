Фура прекинулась на Набережной магистрали в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня утром в Запорожье перевернулся грузовик DAF, которая транспортировала пивные дрожжи. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
Происшествие произошло на Набережной магистрали недалеко от моста Преображенского. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением при "входе" в поворот. Машина перевернулась на бок, благодаря чему пивные дрожжи вытекали из бочки прямо на асфальт.
На место происшествия работали спасатели ГУЧС и патрульные полицейские. В ДТП никто не пострадал.
Напомним, 26 марта автобус с паломниками перевернулся на Прикарпатье .