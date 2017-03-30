Фура прекинулась на Набережной магистрали в Запорожье

Происшествие произошло на Набережной магистрали недалеко от моста Преображенского. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением при "входе" в поворот. Машина перевернулась на бок, благодаря чему пивные дрожжи вытекали из бочки прямо на асфальт.

На место происшествия работали спасатели ГУЧС и патрульные полицейские. В ДТП никто не пострадал.

Напомним, 26 марта автобус с паломниками перевернулся на Прикарпатье .