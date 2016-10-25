Фура із львівським сміттям перекинулася на Рівненщині (доповнено)
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поблизу райцентру Дубно на Рівненщині перекинулася фура, яка перевозила сміття. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
Очевидці повідомили, що вантажний автомобіль має львівську реєстрацію.
На місці події працює поліція. Швидше за все, водій не вписався в поворот на в'їзді в місто Дубно та злетів у кювет.
У відділі комунікації управління НП у Рівненській області зазначили, що через перекидання фури зі сміттям ніхто не постраждав.