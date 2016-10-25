Фура с львовским мусором перевернулась в Ровенской области (дополнено)
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 октября. УНН. Возле райцентра Дубно Ровенской области перевернулась фура, которая перевозила мусор. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
Очевидцы сообщили, что грузовой автомобиль имеет львовскую регистрации.
На месте происшествия работает полиция. Скорее всего, водитель не вписался в поворот на въезде в город Дубно и слетел в кювет.
В отделе коммуникации управления НП в Ровенской области отметили, что из-за опрокидывания фуры с мусором никто не пострадал.