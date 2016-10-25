Фура с львовским мусором перевернулась в Ровенской области (дополнено)

Очевидцы сообщили, что грузовой автомобиль имеет львовскую регистрации.

На месте происшествия работает полиция. Скорее всего, водитель не вписался в поворот на въезде в город Дубно и слетел в кювет.

В отделе коммуникации управления НП в Ровенской области отметили, что из-за опрокидывания фуры с мусором никто не пострадал.