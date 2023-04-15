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FT: Китай відмовив Блінкену у візиті, побоюючись опублікування ФБР розслідування про збитий аеростат

FT: Китай відмовив Блінкену у візиті, побоюючись опублікування ФБР розслідування про збитий аеростат

Київ • УНН

 • 1279843 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Китай відмовив Держсекретарю США Ентоні Блінкену у візиті через побоювання, що ФБР оприлюднить результати розслідування щодо збитої шпигунської повітряної кулі. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає УНН.

Деталі

Чотири особи, знайомі з ситуацією, розповіли газеті, що Китай повідомив США, що не готовий перенести поїздку, яку Блінкен скасував у лютому, доки залишається незрозумілим, що адміністрація президента Джо Байдена робитиме зі звітом.

ФБР аналізує уламки, зібрані зі збитої повітряної кулі. США стверджують, що апарат шпигував за важливими військовими об'єктами, але Китай вважає, що це був метеорологічний аеростат, збитий з курсу погодними умовами.

Офіційний Пекін занепокоєний тим, що адміністрація Байдена може оприлюднити звіт ФБР разом з доказами з аеростата, а також тим, що його висновки можуть бути опубліковані під час візиту Блінкена до Китаю.

Інші три джерела повідомили у коментарі газеті, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган порушив це питання на зустрічі з американцями, які брали участь у Форумі розвитку в Пекіні минулого місяця.

За словами одного з джерел, Цінь назвав розслідування ФБР ще одним прикладом проблем, які ускладнюють стабілізацію відносин. Американські чиновники підкреслюють, що криза була спровокована тим, що Китай запустив повітряну кулю через повітряний простір США.

ФБР і Рада національної безпеки відмовилися повідомити, чи будуть оприлюднені результати розслідування.

Це також викликало розбіжності всередині адміністрації Байдена: деякі чиновники хочуть розсекретити докази для публічного оприлюднення, аби показати, що куля вела спостереження. Конгрес, імовірно, також вимагатиме оприлюднення висновків ФБР.

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Водночас інші вважають, що оприлюднення інформації підірве зусилля, спрямовані на відновлення взаємодії між країнами на високому рівні в той час, коли відносини США та Китаю перебувають на найнижчому рівні з моменту їх встановлення.

Блінкен мав зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні в лютому, але скасував свою поїздку через інцидент з аеростатом.

Колишній радник Джорджа Буша-молодшого з питань Азії Денніс Вайлдер зазначає, що існує велика ймовірність того, що Пекін не дасть “зелене світло” на візит Блінкена, поки зберігається невизначеність щодо звіту ФБР.

“У багатьох відношеннях ми прагнемо цього візиту більше, ніж вони. У них немає стимулу, щоб цей візит відбувся швидко. У цьому сенсі для китайців мінуси очікування не такі вже й великі”, - зазначає аналітик.

Китай також неохоче погоджувався на візит Блінкена через зустріч американців з лідером Тайваню Цай Інвень цього місяця, вказує газета.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін рішуче виступає проти того, щоб США постійно використовували інцидент з повітряною кулею в політичних цілях і роздували «китайську загрозу».

Речник посольства Лю Пенгю заявив, що Китай не може не ставити під сумнів незалежність, відкритість і прозорість розслідування. Він сказав, що обидві країни зобов'язані спокійно і розсудливо вирішувати деякі несподівані ситуації після того, як лідери обох країн Сі Цзіньпін і Джо Байден домовилися про важливість підтримки комунікації на всіх рівнях.

Як пише Financial Times, хоча обидві країни не змогли дійти згоди щодо візиту Блінкена, певна взаємодія все ж відбулася. Зокрема, представник Держдепартаменту США з питань Китаю Рік Вотерс нещодавно відвідав Пекін, а колишній посол Китаю в США Цуй Тянькай побував у Вашингтоні.

Проте в інших сферах взаємодії майже не спостерігається. Найбільш високопоставлений посадовець Пентагону з питань Китаю Майкл Чейз не зміг зустрітися зі своїм китайським колегою у Вашингтоні після того, як відвідав Тайвань у лютому. Зазначається, що це був другий візит на острів представника Пентагона за останні чотири десятиліття.

“Китай продовжує відхиляти запити на зустріч з міністром оборони, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, адміралом Джоном Аквіліно та іншими високопосадовцями Міністерства оборони”, - заявив речник Пентагону Мартін Майнерс.

Відповідаючи на запитання Financial Times про свої плани щодо подорожей, Блінкен сказав, що важливо підтримувати канали зв'язку з Китаєм, щоб переконатися, що обидві сторони «чітко розмовляють одна з одною».

“Що стосується мого візиту до Китаю, то за сприятливих умов я, безумовно, з нетерпінням чекатиму на нього”, - додав він.

Нагадаємо

У лютому, після того, як США збили ймовірний китайський розвідувальний аеростат над Атлантичним океаном, Пекін відхилив запит Вашингтона на розмову між міністром оборони США Ллойдом Остіном та його колегою, міністром національної оборони Китаю Вей Фенхе.

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