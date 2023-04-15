FT: Китай отказал Блинкену в визите, опасаясь опубликования ФБР расследования о сбитом аэростате

Детали

Четыре человека, знакомые с ситуацией, рассказали газете, что Китай сообщил США, что не готов перенести поездку, которую Блинкен отменил в феврале, пока остается неясным, что администрация президента Джо Байдена будет делать с отчетом.

ФБР анализирует обломки, собранные со сбитого воздушного шара. США утверждают, что аппарат шпионил за важными военными объектами, но Китай считает, что это был метеорологический аэростат, сбитый с курса погодными условиями.

Официальный Пекин обеспокоен тем, что администрация Байдена может обнародовать отчет ФБР вместе с доказательствами с аэростата, а также тем, что его выводы могут быть опубликованы во время визита Блинкена в Китай.

Другие три источника сообщили в комментарии газете, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган поднял этот вопрос на встрече с американцами, участвовавшими в Форуме развития в Пекине в прошлом месяце.

По словам одного из источников, Цинь назвал расследование ФБР еще одним примером проблем, которые затрудняют стабилизацию отношений. Американские чиновники подчеркивают, что кризис был спровоцирован тем, что Китай запустил воздушный шар через воздушное пространство США.

ФБР и Совет национальной безопасности отказались сообщить, будут ли обнародованы результаты расследования.

Это также вызвало разногласия внутри администрации Байдена: некоторые чиновники хотят рассекретить доказательства для публичного обнародования, чтобы показать, что шар вел наблюдение. Конгресс, вероятно, также потребует обнародования выводов ФБР.

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В то же время другие считают, что обнародование информации подорвет усилия, направленные на восстановление взаимодействия между странами на высоком уровне в то время, когда отношения США и Китая находятся на самом низком уровне с момента их установления.

Блинкен должен был встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине в феврале, но отменил свою поездку из-за инцидента с аэростатом.

Бывший советник Джорджа Буша-младшего по вопросам Азии Деннис Уайлдер отмечает, что существует большая вероятность того, что Пекин не даст “зеленый свет” на визит Блинкена, пока сохраняется неопределенность в отношении отчета ФБР.

“Во многих отношениях мы хотим этого визита больше, чем они. У них нет стимула, чтобы этот визит состоялся быстро. В этом смысле для китайцев минусы ожидания не так уж велики”, - отмечает аналитик.

Китай также неохотно соглашался на визит Блинкена из-за встречи американцев с лидером Тайваня Цай Инвэнь в этом месяце, указывает газета.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин решительно выступает против того, чтобы США постоянно использовали инцидент с воздушным шаром в политических целях и раздували «китайскую угрозу».

Спикер посольства Лю Пэнгю заявил, что Китай не может не подвергать сомнению независимость, открытость и прозрачность расследования. Он сказал, что обе страны обязаны спокойно и здраво разрешать некоторые неожиданные ситуации после того, как лидеры обеих стран Си Цзиньпин и Джо Байден договорились о важности поддержки коммуникации на всех уровнях.

Как пишет Financial Times, хотя обе страны не смогли прийти к согласию относительно визита Блинкена, определенное взаимодействие все же произошло. В частности, представитель Госдепартамента США по Китаю Рик Уотерс недавно посетил Пекин, а бывший посол Китая в США Цуй Тянькай побывал в Вашингтоне.

Однако в других областях взаимодействия почти не наблюдается. Наиболее высокопоставленное чиновник Пентагона по Китаю Майкл Чейз не смог встретиться со своим китайским коллегой в Вашингтоне после того, как посетил Тайвань в феврале. Это был второй визит на остров представителя Пентагона за последние четыре десятилетия.

"Китай продолжает отклонять запросы на встречу с министром обороны, председателем Объединенного комитета начальников штабов, адмиралом Джоном Аквилино и другими чиновниками Министерства обороны", - заявил спикер Пентагона Мартин Майнерс.

Отвечая на вопрос Financial Times о своих планах по путешествиям, Блинкен сказал, что важно поддерживать каналы связи с Китаем, чтобы убедиться, что обе стороны «четко разговаривают друг с другом».

"Что касается моего визита в Китай, то при благоприятных условиях я, безусловно, с нетерпением буду ждать его", - добавил он.

Напомним

В феврале после того, как США сбили вероятный китайский разведывательный аэростат над Атлантическим океаном, Пекин отклонил запрос Вашингтона на разговор между министром обороны США Ллойдом Остином и его коллегой, министром национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ.