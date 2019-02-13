ФСБ здійснює заміну керівництва бойовиків Донбасу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Керівництво ФСБ Росії активізувало роботу щодо кадрових змін у так званих "міністерствах державної безпеки" бойовиків Донбасу. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"У зв’язку зі значним збільшенням випадків розкрадання зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів російсько-окупаційних військ та зростання потоків їх контрабанди з тимчасово окупованої територій до Росії через неконтрольовану українською владою ділянку кордону, керівництво ФСБ змушене здійснювати заміну окремих керівників підрозділів т. зв. "МДБ" на своїх співробітників", - повідомив Мотузяник.
За інформацією розвідки, керівництво збройних сил та інших силових відомств РФ продовжує підвищувати контроль за діяльністю структур бойовиків на окупованому Донбасі.
Як повідомляв УНН, бойовики відкрили вогонь по житловій забудові на Донбасі.