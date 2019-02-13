ФСБ осуществляет замену руководства боевиков Донбасса - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Руководство ФСБ России активизировало работу по кадровым изменениям в так называемых "министерствах государственной безопасности" боевиков Донбасса. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"В связи со значительным увеличением случаев хищения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск и рост потоков их контрабанды из временно оккупированной территории в Россию из-за неконтролируемой украинской властью участок границы, руководство ФСБ вынуждено осуществлять замену отдельных руководителей подразделений т. н. "МГБ" на своих сотрудников", - сообщил Мотузяник.
По информации разведки, руководство вооруженных сил и других силовых ведомств РФ продолжает повышать контроль за деятельностью структур боевиков на оккупированном Донбассе.
Как сообщал УНН, боевики открыли огонь по жилой застройке на Донбассе.