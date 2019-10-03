ФСБ затримала українця на кордоні з анексованим Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські силовики затримали українця, який хотів потрапити на півострів в обхід пунктів пропуску. Про це повідомляє Крим.Реаліі, передає УНН.
"У трьох кілометрах від підконтрольного Росії пункту пропуску "Перекоп", в районі дамби, що з'єднує півострів Ад з Кримом, ФСБ затриманий уродженець Кривого Рогу 1965 року народження", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що затриманий прямував до анексованого Криму в пошуках кращих умов життя, не маючи при собі дійсних документів.
Повідомляється, що стосовно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації) російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати, або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Нагадаємо, в окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця.