ФСБ задержала украинца на границе с аннексированным Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские силовики задержали украинца, который хотел попасть на полуостров в обход пунктов пропуска. Об этом сообщает Крим.Реалии, передает УНН.
"В трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, ФСБ задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что задержанный направлялся в аннексированный Крым в поисках лучших условий жизни, не имея при себе действительных документов.
Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) российского Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или принудительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, в оккупированном Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца.