ФСБ затримала на адмінмежі з Кримом двох українців

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по республіці Крим затримали на пунктах пропуску двох громадян України. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства, передає УНН.

Українців затримали на пунктах пропуску Джанкой і Армянськ.

“Співробітником прикордонного контролю виявлений громадянин України 1991 р.н. При перевірці документів іноземця контролеру стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополь”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що українець підозрюється у викраденні дорогого золотого ланцюжка, який він зірвав з потерпілої, а потім зник з місця події і пізніше виїхав з Криму в Україну.

Підозрюваному загрожує кримінальне переслідування відповідно до ч.1 ст.161 КК РФ, максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Окрім того, у пункті пропуску Армянськ була затримана громадянка України.

“В процесі оформлення документів громадянки України співробітник управління встановив, що пред’явник з недавнього часу оголошений у федеральний розшук за підозрою в скоєнні злочину, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.303 КК РФ “фальсифікація доказів”, — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що українка надала в органи ФМС неправдиві відомості та фіктивні документи для отримання російського громадянства.

Обидва затриманих передані правоохоронцям, їм обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Ведуться слідчі дії.

Як повідомляв УНН, 15 березня у Феодосії співробітники ФСБ арештували кримського татарина.

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